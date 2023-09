Pietrangeli, duro attacco contro Sinner: "Va squalificato, vi dico perché"

ROMA - Un attacco diretto, più potente di dritto. Nicola Pietrangeli, quasi 90 anni, uno stadio intitolato al Foro Italico e una vita sportiva trascorsa a vincere in lungo e in largo (spiccano due Roland Garros), non le manda a dire a Sinner dopo il forfait in Coppa Davis in tandem con Berrettini, che si è fatto male alla caviglia durante gli Us Open: "Non voglio entrare nel merito della vicenda Sinner, parlo in generale; e dico che rappresentare il proprio Paese è il massimo dell'aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe squalificato. Ma se uno rifiuta perché sta male per carità, ma chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, allora la federazione dovrebbe squalificarlo per un anno almeno. Perché se non sei fiero di giocare per il tuo Paese fatti fare un certificato medico fasullo, è una questione di coscienza. Oppure, non ti va perché hai paura di perdere o per le responsabilità? Non è detto che devi per forza vincere, ma ci devi provare. E non vanno trovate scuse o alibi".