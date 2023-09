Us Open, Sabalenka e Gouff si sfideranno nella finale femminile

Anna Sabalenka e Coco Gauff saranno le due finaliste degli Us Open. La statunitense, numero sei al mondo è alla prima finale di uno slam ed ha sconfitto in semifinale la ceca Karolína Muchova in due set: 6-4, 7-5. La partita è stata caratterizzata da una lunga interruzione dopo le proteste sugli spalti di un gruppo di ambientalisti.