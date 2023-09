"Novax Djokovic": la foto di Nole agli Us Open diventa virale, caos sul web

Una foto pubblicata dalla stella dell'Nfl Aaron Rodgers, ha scatenato il putiferio sui social. Rodgers, grande fan di Novak Djokovic, ha immortalato il tennista durante gli Us Open ed ha cancellato un cartello pubblicitario di Moderna che si vedeva sullo sfondo. Il 39enne ha anche accompagnato il suo messaggio con l'hashtag #novaxdjokovic", riferendosi al rifiuto di lunga data del tennista di ottenere il vaccino contro il coronavirus. Un rifiuto che gli costò la partecipazione alla scorsa edizione del torneo statunitense.

Rodgers e i motivi della foto con Djokovic

Interpellato sull'argomento, Rodgers ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a pubblicare quella foto: "Sono un grande fan di Novak e ho avuto modo di vederlo di persona", ha detto la stella della NFL. "Ho scattato quella foto e poi mi sono reso conto che c'era un piccolo cartello di Moderna sullo sfondo. Novak è uno degli atleti più in forma al mondo e penso che chiunque guardi la situazione si renda conto di quanto sia stato ridicolo non permettergli di entrare negli Stati Uniti. Come lui, mi interessa la salute e mi stavo solo divertendo un pò"