Barazzutti, bordata a Volandri: "Suggerisco una medicina, si chiama..."

Non è un momento semplice per l'Italia del tennis, che sarà capitanata in Coppa Davis da Volandri . Le polemiche riguardano il forfait di Sinner ma anche l'esclusione di Fognini. Nelle bufera ci entra a gamba tesa Barazzutti , ex capitano dell'Italia ed ex coach di Fognini, che si è sentito chiamato in causa dalle parole di Volandri sul suo discepolo ("sotto la mia gestione è sempre stato trattato come gli altri, e capisco che ne abbia potuto risentire"). Adesso è arrivata una replica durissima.

Barazzutti e il pensiero su Volandri

"Certo Volandri che dà lezioni di comportamento e che fa insinuazioni false completamente fuori luogo davvero fa un pò sorridere - scrive Barazzutti su Instagram - Mi dispiace se Volandri non è in grado di gestire una squadra se non ha nessuna capacità di relazionarsi con i giocatori e se forse più di qualcuno non lo rispetta. E capisco che questa sia la cosa che lo fa soffrire di più. Per esperienza so che solo con il rispetto reciproco un gruppo può funzionare e ottenere risultati importanti. E la fiducia e il rispetto caro Volandri si conquistano con il comportamento onesto ,leale e il lavoro. A proposito mi chiedo perché un capitano abbandoni Sinner e Arnaldi mentre giocano gli ottavi di finale a Flushing Meadows per tornarsene a casa. Certamente ci saranno state buone ragioni. Per quanto riguarda l’esclusione di Fognini non entro in merito. Ma suggerisco a Volandri per migliorare nel suo ruolo di capitano di prendere una medicina che fa benissimo. Soprattutto a lui. Si chiama umiltà...".