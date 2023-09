Tomic aggredito in Australia: calci e pugni mentre è a terra

Un video di una violenza inaudita è diventato virale su Twitter. A subire l'aggressione è Tomic , ex numero 17 del ranking Atp che attualmente occupa la 292esima posizione al mondo. Il tennista 30 enne viene colpito da due uomini con calci e pugni mentre è a terra, in più volano parole pesanti . Tomic prova a parare i colpi mentre una terza perona riprende la scena con il telefonino. Il fatto è accaduto con ogni probabilità in Australia , appena fuori da uno studio di tatuaggi.

Tomic e l'aggressione: nessun commento

Tomic non ha commentato l'aggressione subita, al momento di trova in Turchia per tentare di tornare nel giro che conta e guadagnare punti. Le forze dell'ordine in Australia sono venute a conoscenza dell'aggressione ma non hanno potuto indagare perché non è stata presentata alcuna denuncia formale.