Coppa Davis, chiarimento tra Fognini e Binaghi: "Ci siamo telefonati"

Dopo lo sfogo, il chiarimento. Tra Fabio Fognini e la Fitp sembra tornare il sereno. Il presidente Angelo Binaghi, a margine della festa al Canottieri Roma per i 90 anni di Nicola Pietrangeli, ha svelato che il tennista azzurro, escluso dai convocati per la Coppa Davis, gli ha telefonato, chiarendo alcuni aspetti della diatriba. "Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato che Fognini mi abbia chiamato stamattina e abbiamo chiarito un po' di cose".