Djokovic e il pazzesco video inedito a quattro anni: i colpi erano già da top!

Novak Djokovic ha ottenuto a 36 anni il 24° titolo nel Grand Slam. Merito del successo ottenuto nella finale agli US Open 2023, vinti per la quarta volta in carriera. Nessuno come lui tra lacrime e commoventi rivelazioni. Ma i suoi colpi erano speciali fin da quando era piccolo. Dopo l'impresa sul cemento di New York, ha iniziato a circolare sulla rete un allenamento di un baby Djokovic che all'età di 4 anni colpisce la palla di dritto e rovescio in maniera stupefacente. Lampi che più o meno sono rimasti simili. La registrazione risale al 23 giugno del 1991: si tratta di una delle prove audiovisive che hanno come protagonista il campione serbo.