Coppa Davis, i giocatori contro Piqué: "Hai ucciso un pilastro del tennis"

La nuova formula della Coppa Davis non piace ai tennisti che vanno all'attacco di Gerard Piqué , ex calciatore del Barcellona e della Spagna, ora imprenditore e tra gli organizzator i di una competizione che secondo i protagonisti della racchetta è stata in qualche modo ridimensionata .

Coppa Davis, Piqué nel mirino dei tennisti

Ad accendere la miccia della polemica è stato l'elvetico Stan Wawrinka, che durante la sfida tra la sua Svizzera e la Francia a Manchester ha postato sui social un video degli spalti vuoti, taggando proprio Piqué e la ITF (la federazione tennistica internazionale). A stretto giro di posta è arrivata la risposta dell'ex Barcellona, che ha sua volta pubblicato sui social i numeri della scorsa edizione, indicando 100 mila tifosi presenti. Dati che non hanno però convinto Julien Benneteau, ex tennista e attuale capitano della squadra francese, che è intervenuto attaccando duramente Piqué: "Come osi parlare? Hai letteralmente ucciso uno dei pilastri del tennis insieme all'ITF. Per favore almeno tieni chiusa quella ca**o di bocca".