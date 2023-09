Djokovic, la frase su Federer e Nadal che nessuno si aspettava

Djokovic, le parole su Federer e Nadal

Il tennista serbo è tornato subito in campo pronto per giocare la Coppa Davis e in occasione della conferenza stampa di presentazione ha parlato proprio dei suoi ex avversari: "A livello personale non so quanto mi mancano, ma a livello sportivo sono sicuro che Roger e Rafa mancano molto al tennis. Parliamo di due giocatori che sono leggende del tennis, due atleti che hanno lasciato un'eredità immensa allo sport in generale. Non so quanto mi mancano, a dire il vero, almeno in campo", ha concluso Djokovic.