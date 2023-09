Coppa Davis, Berrettini in panchina con l'Italia! Ecco il motivo

BOLOGNA - Dentro o fuori: per gli azzurri di Coppa Davis, la sfida contro il Cile è già decisiva. In caso di nuova sconfitta (dopo il ko con il Canada nella prima gara), l'Italia interromperebbe il suo cammino. A fare il tifo per Arnaldi, Sonego e per chi scenderà in campo nel doppio, gli azzurri conteranno su un tifoso in più: Matteo Berrettini.