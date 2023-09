Diretta Coppa Davis, Italia-Cile: risultati e partita live

BOLOGNA - Italia contro Cile, in palio una fetta importante della Coppa Davis . Dopo la sconfitta (3-0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, per cercare di proseguire il cammino nella competizione. Segui la cronaca della sfida...

16:35

Garin ai vantaggi: 4-4

Game equilibrato, che il cileno riesce a portare a casa ai vantaggi.

16:28

Arnaldi a fatica: 4-3

Sul 15-15, Arnaldi commette un doppio fallo. Poi, (sul 15-30) sbaglia la prima di servizio e sulla seconda, gela il palazzetto: la palla tocca per pochi centimetri la riga e permette all'azzurro di evitare il secondo doppio fallo consecutivo. Ai vantaggi Arnaldi porta a casa il game: 4-3.

16:23

Garin pareggia: 3-3

Bel game, tirato, emozionante e con tanti punti ben giocati. Arnaldi resta in corsa, ma poi cede: 3-3.

16:17

Arnaldi con personalità: 3-2

Buon game dell'azzurro, che concede solo un quindici all'avversario e si riporta avanti: 3-2.

16:15

Garin tiene il servizio a zero: 2-2

Troppi errori per Arnaldi, che non riesce ad impensierire l'avversario: 2-2.

16:10

Arnaldi torna avanti: 2-1

L'azzurro mantiene il servizio e torna avanti 2-1.

16:04

Arnaldi spreca, Garin pareggia

Arnaldi si pota sul 15-40 a favore, ma poi spreca l'occasione e subisce il recupero di Garin: 1-1.

15:58

Arnaldi parte bene nel secondo set

L'azzurro tiene il servizio e si porta avanti 1-0 nel secondo set.

15:54

Primo set a Garin: 6-2

Il cileno si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-2.

15:49

Arnaldi perde un altro servizio: Garin 5-2

Ancora un servizio perso dall'azzurro. Garin si porta sul 5-2 e ora servirà per il primo set.

15:45

Garin avanti 4-2

Game equilibrato, ma il cileno riesce a portare a casa il quarto punto.

15:39

Arnaldi perde il servizio: 3-2 Garin

Primo break della sfida, a favore del cileno, che si porta avanti 3-2.

15:35

Garin in scioltezza: 2-2

Il cileno non concede neanche un punto all'azzurro e pareggia: 2-2.

15:31

Arnaldi in rimonta: 2-1

Garin va sullo 0-30, ma subisce il ritorno di Arnaldi, che porta a casa il game e va sul 2-1.

15:28

Arnaldi-Garin: 1-1

Pareggia il tennista cileno, che mantiene il servizio concedendo un solo quindici all'azzurro.

15:23

Primo punto per Arnaldi

Il tennista azzurro mantiene il servizio, dopo un lungo game (fino ai vantaggi).

15:28

Inizia la sfida tra Arnaldi e Garin

Con il servizio dell'azzurro, inizia la sfida tra Arnaldi e Garin.

15:13

In campo Arnaldi-Garin

Matteo Arnaldi e Cristian Garin in campo per il riscaldamento. A breve il match prenderà il via.

15:05

Squadre in campo: il momento degli inni nazionali

In campo le due formazioni. E' il momento degli inni nazionali.

14:30

Italia-Cile, le scelte dei capitani

Ad aprire la sfida saranno Matteo Arnaldi, n.61 delle classifiche Atp, e Cristian Garin, n.90 (nessun precedente). Poi toccherà a Lorenzo Sonego, n.39, contro Nicolas Jarry, n.25 (il 28enne torinese ha vinto in tre set l’unico precedente al primo turno sulla terra di Baires nel 2019): in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e quella cilena Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo.

14:00

Berrettini in panchina a tifare Italia

A sostenere gli Azzurri a Bologna ci sarà in panchina anche Matteo Berrettini, fermo ai box per un infortunio, ma arrivato per dare la carica ai compagni. (LEGGI TUTTO...)

13:55

Gli avversari degli azzurri

Alle 15 gli azzurri affrontano il Cile di Nicolas Jarry, numero 22 del mondo e nipote di Jaime Fillol, che affrontò l'Italia nella finale di Coppa Davis del 1976. Ci sarà anche l'ex Top 20 Cristian Garin.

