Coppa Davis, assist dal Canada: Italia padrona del proprio destino

BOLOGNA - Dopo il ko contro il Canada all'esordio e il riscatto ottenuto contro il Cile, per l'Italia di Coppa Davis arrivano buone notizie proprio dalla sfida del Gruppo A tra le altre due rivali. A Bologna infatti Alexis Galarneau ha infatti battuto in due set il cileno Alejandro Tabilo - 6-3 7-6(5) - regalando al Canada il primo punto e agli azzurri la possibilità concreta di staccare il biglietto per le Finals di Malaga del prossimo novembre.