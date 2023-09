Coppa Davis, Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv e streaming

L' Italia è padrona del proprio destino. Gli azzurri di Volandri , dopo l'importante e netto successo sul Cile per 3-0, scenderanno in campo per l'ultima gara del Girone A e affronteranno la Svezia . In virtù del successo del Canada sul Cile all'Italia basterà vincere almeno una delle tre partite contro gli svedesi per accedere alle Finals di Malaga. Spazio quindi a Arnaldi contro Leo Borg, Sonego contro Ymer e infine il doppio che dovrebbe essere formato dalla coppia Musetti/Sonego contro Bergevi/Goransson.

Italia-Svezia di Coppa Davis: dove e quando si gioca

La sfida tra Italia e Svezia andrà in scena alle ore 15.00 e si giocherà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Come di consueto scenderanno in campo prima i due singolari e poi il doppio.

Italia-Svezia, di Coppa Davis: programma e tv

La sfida tra Italia e Svezia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45, poi su Rai Sport HD in caso di prolungamento del match oltre alle 19:45. La gara si potrà anche seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:25 e poi su Sky Sport Tennis (203). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now.