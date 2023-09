Wawrinka, accuse shock sulla Coppa Davis: "Pagano gli spettatori"

ROMA - Stan Wawrinka ancora a gamba tesa contro il nuovo format della competizione a squadre di tennis. Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in realtà pagati: lo svizzero, vincitore in passato di Slam, nei giorni scorsi aveva postato sui social una foto con le tribune deserte a Manchester in occasione della sfida tra Francia e Svizzera: "Grazie a Gerard Piqué e all'ITF", aveva scritto il 38enne elvetico, attaccando la Federazione e l'ex campione del Barcellona, alla cui società la stessa Itf ha però tolto l'organizzazione della Coppa Davis.