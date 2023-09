Nadal e la frase a sorpresa che attacca Djokovic in diretta tv

Il 2024 potrebbe essere l'ultimo anno per Rafael Nadal. Il 37enne è reduce da otto mesi di assenza e da due operazioni all'anca, per infortunio. In un'intervista rilasciasta a Movistar+, il tennista spagnolo ha ribadito: "Ho detto che era possibile che il 2024 sarebbe stato il mio ultimo anno, lo ripeto, ma non posso confermarlo al 100% perché non lo so, non vedo l'ora di giocare di nuovo ed essere di nuovo competitivo". Nadal smorza però gli entusiasmi di chi lo immagina nuovamente competitivo per una vittoria nei tornei del Grande Slam. "Ma l'idea non è quella di tornare per vincere il Roland Garros o gli Australian Open. La gente non deve stupirsi, tutto ciò è molto lontano, sono consapevole delle difficoltà che sto incontrando".