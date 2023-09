Coppa Davis, Bertolucci freddo su Sinner: "Chiedete a lui..."

ROMA - Si è rialzata l'Italia del tennis nella Coppa Davis. Dopo il ko contro il Canada, gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione alle Davis Cup Finals di Malaga battendo prima il Cile e poi la Svezia. Messe da parte anche le polemiche della vigilia, a causa della rinuncia di Jannik Sinner e dell’esclusione di Fabio Fognini. Al riguardo ha parlato Paolo Bertolucci, ospite a Radio Number One: “Rientrano Sinner e, forse, Fognini? Questo non lo so, dovete chiedere a loro. Ho letto le dichiarazioni di Filippo Volandri, vedremo cosa succederà. La squadra è molto forte, al completo è tra le prime due o tre al mondo. Ha sicuramente la possibilità di vincere questa competizione. Capita nello sport che una delle favorite perda. Gli Stati Uniti hanno perso contro la Finlandia, una roba assolutamente scandalosa. Noi abbiamo perso nella prima giornata 0-3 contro la squadra B del Canada: è anche il bello dello sport. Ma ci siamo rifatti abbondantemente e, come da pronostico, ci siamo qualificati per le Finals di Malaga".