Nitto Atp Finals: è già record di vendite

TORINO – Dal 12 al 19 novembre , le Nitto ATP Finals torneranno per il terzo anno consecutivo sul palcoscenico del ‘ Pala Alpitour ’. E la caccia ai biglietti per la prestigiosa competizione si fa sempre piu? serrata. Al 18 settembre, la prevendita 2023 (ancora in corso) registra un incasso pari a 14.336.688,20 euro (+56% rispetto allo stesso giorno del 2022) a fronte di 118.651 tagliandi venduti. Un incasso che, con quasi due mesi di anticipo, ha gia? superato il totale finale della prevendita dello scorso anno, chiusa il 12 novembre 2022 a 14.306.122,00 euro.

In evidente crescita anche l’appeal internazionale del torneo torinese: i tagliandi acquistati all’estero raggiungono complessivamente il 41,21% dei venduti, con un aumento di 10 punti percentuali al confronto della stessa data dello scorso anno (31,02%).

Sinner a un passo dalle Nitto Atp Finals

La ‘Pepperstone ATP Live Race To Turin’ – la corsa all’ultimo e piu? importante torneo del calendario professionistico che coinvolge i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica mondiale – entra nel vivo. I tornei asiatici alle porte metteranno in palio punti pesanti e il nostro Jannik Sinner, attualmente quarto nella ‘Race’, e? vicinissimo a staccare un pass e raggiungere il campione in carica Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, gia? matematicamente qualificati.

Road to Torino : una grande mole di iniziative

Torino si sta preparando a ospitare nuovamente la competizione: la citta? cambia volto grazie a una profonda brandizzazione dei suoi luoghi simbolo e una serie di iniziative di ‘avvicinamento’ che scandiscono il countdown che ci separa dall’atteso evento. Tra queste, e? impossibile non citare il ‘Trophy Tour’, l’esposizione itinerante del trofeo partita ufficialmente lo scorso 11 settembre, che tanto e? stata apprezzata nelle edizioni precedenti (il calendario delle tappe del ‘Trophy Tour’ e? in costante aggiornamento e visibile sul sito dell’evento NittoATPFinals.com).

Non meno affascinante e? la mostra allestita in Via Po dedicata ai giocatori qualificati (fino al 14 ottobre interessera? il tratto tra Piazza Castello e Via Rossini; dal 6 al 19 novembre, invece, la mostra si spostera? tra Piazza Castello e Via Accademia Albertina), cosi? come la proiezione sulla ‘Mole Antonelliana’ delle immagini degli ‘otto aspiranti maestri’.

Con l'intento di promuovere il torneo, avvicinare sempre piu? persone alla pratica sportiva e l’ambizione di portare l'entusiasmo generato dalle Nitto ATP Finals in giro per Torino, dal 22 settembre al 6 novembre, ‘Tennis in Citta?’ vedra? l’installazione di campi da mini-tennis in alcune importanti piazze del capoluogo sabaudo.

Nella giornata di ieri, intanto, hanno preso il via i lavori per l’allestimento del ‘Fan Village’ delle Nitto ATP Finals 2023. Su Piazzale Grande Torino, proprio di fronte al ‘Pala Alpitour’, sorgera? questa imponente struttura con ben 8000 metri quadrati di superficie coperta che andra? ad arricchire la venue, offrendo agli spettatori un’experience enogastronomica, sportiva e di divertimento senza eguali. Novita? di quest’anno, la presenza di un giardino d’inverno (in uno dei tre padiglioni principali) dedicato alla pratica degli sport con racchetta.

Le Nitto ATP Finals si confermano quindi come la massima rappresentazione del tennis professionistico, tanto per gli atleti quanto per i fan. La splendida cornice di Torino ha dato nuova linfa e splendore al torneo, che e? stato accolto come uno dei momenti culturali chiave della citta?. L’edizione 2023 si preannuncia ancora piu? spettacolare ed esaltante delle precedenti. Un appuntamento a cui – in primis gli appassionati della racchetta – non possono davvero mancare.