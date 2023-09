Atp Chengdu, Musetti centra la semifinale in Cina

CHENGDU (Cina) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis, Lorenzo Musetti sta trovando alle risposte positive sul cemento dell'Atp 250 di Chengdu, torneo che in corso in Cina. L'azzurro ha centrato la semifinale spazzando via senza difficoltà il francese Rinderknech in due set. Doppio 6-3 e ottimo tennis per il toscano che ha condotto la sfida fin dal primo game. Da segnalare che non esistevano precedenti tra Musetti (numero 18 al mondo) e il francese affrontato questa mattina in Asia.