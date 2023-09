Torneo Pechino, Arnaldi avanti: quarto italiano nel tabellone

PECHINO (Cina) - Va avanti Matteo Arnaldi, che ha superato le qualificazioni del "China Open" (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si disputa sui campi in cemento di Pechino. Nel turno decisivo per l'accesso al main draw, il tennista sanremese, numero 48 del ranking mondiale, ha infatti sconfitto per 6-3 6-2 l'australiano Aleksandar Vukic, 50esimo del mondo, che l'aveva battuto in tre set quest'anno al Challenger di Phoenix.