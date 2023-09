Wta Ningbo, Bronzetti ko: Fruhvirtova in semifinale

NINGBO (CINA) - Termina ai quarti di finale l'avventura di Lucia Bronzetti al torneo Wta 250 di Ningbo, in Cina. La tennista riminese, testa di serie n.8 del seeding, è stata battuta in due set dalla ceca Linda Fruhvirtova (6-0, 6-3) al termine di un match durato un'ora e 17' e condotto in scioltezza dalla 18enne di Praga, n.117 del mondo.