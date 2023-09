Djokovic e il pronostico su Sinner prima delle Finals di Torino

ROMA - In attesa delle Atp Finals di Torino, Novak Djokovic recupera le energie e dà spettacolo a Roma, alla Ryder Cup. Il 36enne di Belgrado, protagonista assoluto al 'Marco Simone Golf & Country Club', è stato intervistato ai microfoni della Rai. L'obiettivo del serbo è arrivare al massimo della forma al torneo torinese, al via il prossimo 12 novembre: "Sono motivato per fare bene a Torino, spero di offrire un buon livello di tennis".