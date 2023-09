Elon Musk, la frase su Djokovic fa discutere: "Pur non vaccinandosi..."

Elon Musk su Djokovic: "Non vaccinandosi..."

Sostenendo coloro che non hanno accettato di fare il vaccino, Elon Musk ha citato proprio Novak Djokovic. Il campione serbo, attualmente impegnato alla Ryder Cup, è noto per la sua scelta di essere No-Vax, continuando comunque a vincere trofei nel tennis.

Elon Musk cita Djokovic: il post sui social

Questo il post completo di Elon Musk, pubblicato su Twitter (ora X): "La mia preoccupazione era più che altro la richiesta oltraggiosa che le persone siano costrette a fare il vaccino e i richiami multipli. Questo è stato un problema. Finché la Corte Suprema non avesse invalidato l'ordine esecutivo di Biden, SpaceX e molte altre aziende sarebbero state costrette a licenziare chiunque si fosse rifiutato di vaccinarsi! Noi non l'avremmo fatto. Preferirei andare in prigione piuttosto che licenziare brave persone che non vogliono farsi vaccinare. Per quanto mi riguarda, ho preso il Covid originale prima dell'uscita del vaccino (lievi sintomi di raffreddore) e ho dovuto fare tre vaccini per viaggiare. La terza iniezione mi ha quasi mandato in ospedale. Quante altre persone hanno sintomi che sono effettivamente dovuti al vaccino o al trattamento Covid, piuttosto che a Covid stesso? Per quanto riguarda coloro che non hanno fatto alcun vaccino, beh, Djokovic ha appena vinto un numero record di grandi slam. Non è che io non creda nei vaccini, ci credo. Tuttavia, la cura non può essere potenzialmente peggiore della malattia. E il dibattito pubblico sull'efficacia non dovrebbe essere chiuso”.