La denuncia di Alcaraz, Wawrinka e Medvedev: chiedono un cambiamento

Alcaraz: "È difficile cambiare palla a ogni torneo"

Sono tanti i campioni che hanno messo in evidenza questa difficile situazione e tra loro c'è il numero uno al mondo Carlos Alcaraz: "Ho sentito che la palla era diversa fin dal primo allenamento che ho fatto qui a Pechino. È qualcosa di difficile, ma il tennista deve abituarsi. Cambiamo la palla in ogni torneo o quasi in ogni torneo è diversa. Arrivi a un torneo e ti domandi: 'quale sarà la palla?'” ha commentato il murciano in conferenza stampa.

La denuncia di Wawrinka e Medvedev

Ad Alcaraz hanno fatto eco anche Wawrinka e Medvedev. "Penso che sia giunto il momento di guardare attentamente a quanti giocatori stanno avendo infortuni al polso che potrebbero essere prevenuti non cambiando le palline ogni settimana", ha commentato sui suoi social lo svizzero. “Provo sensazioni orribili quando colpisco la palla. Mi sono fatto male al polso. Pensavo fosse un problema mio, ma dopo aver parlato con diversi tennisti penso che le palline siano le responsabili di tutti questi infortuni", ha invece affermato il tennista russo.