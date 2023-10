Sinner, con Alcaraz la posta in palio è molto alta: ecco il motivo

PECHINO (CINA) - Jannik Sinner conquista la semifinale del China Open battendo il bulgaro Grigor Dimitrov. Vittoria complicata per l'azzurro, che ha chiuso in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. Grazie a questa vittoria Sinner ha conquistato la semifinale del 500, dove sfiderà Carlos Alcaraz, ma non solo.