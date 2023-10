Sinner-Alcaraz, semifinale a Pechino: orario e dove vederla in tv

PECHINO (CINA) - Sinner contro Alcaraz. L'Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino mette in scena una semifinale tutta da vivere. Il tennista azzurro, nonostante le difficoltà, ha battuto Evans , Nishioka e da ultimo anche Grigor Dimitrov e adesso è atteso dall'importante sfida contro Il numero uno al mondo.

Sinner-Alcaraz, l'orario della gara

Il match tra Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena non prima delle 13.30 sul cemento del Diamond Court di Pechino. La sfida inizierà infatti al termine della gara tra Zverev e Medvedev in programma alle 10.30.

Sinner-Alcaraz, dove vedere la sfida in tv

La semifinale del China Open tra Sinner e Alcaraz, sarà visibile in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX e Tennis Tv.