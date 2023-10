Sinner-Medvedev, finale a Pechino: dove vederla in tv e orario

PECHINO (CINA) - Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in palio l'Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. L'azzurro ha conquistato la finale battendo in due set lo spagnolo Alcaraz con il punteggio di 7-6 (4), 6-1. Daniil Medvedev ha invece battuto (sempre in due set) Alexander Zverev 6-4, 6-3.