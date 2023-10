Tennis, Sonego vince all'esordio nel torneo di Shangai

SHANGHAI (Cina) - Esordio vincente per per Lorenzo Sonego nel "Rolex Shanghai Masters” di Shangai, penultimo Atp Masters 1000 della stagione. Sul cemento del Qi Zhong Stadium il tennista italiano ha battuto in due set (6-3, 6-2) l'australiano Philip Sekulic, numero 298 del mondo, arrivato nel tabellone principale partendo dalle qualificazioni.