Tennis, Napolitano esce al primo turno al "Rolex Shanghai Masters"

Shangai, gli altri risultati del primo turno

Negli altri incontri del primo turno, il francese Barrere elimina il portoghese Borges con un doppio 6-2, avanza al secondo turno anche altro transalpino Fils che supera in due set (6-1, 6-4) il russo Kotov. Il torneo va avanti anche per Hijikata che elimina il serbo Djere (7-6, 7-5) e per il kazako Kukushkin che estromette il francese Muller in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-2. Fuori anche il russo Shevchenko, eliminato per mano di Tseng. Si qualifica per il secondo turno anche Vukic che batte in due set (6-4, 7-6) lo spagnolo Carballes Baena.