ATP Shanghai, Musetti ko all'esordio: rivivi la diretta

SHANGHAI (CINA) - Esordio amaro per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Shanghai . L'azzurro è stato sconfitto dal numero 180 ATP Yu Hsiou Hsu che si è imposto in due set per 6-3, 6-2. Gara difficile per il tennista che ha subito il gioco dell'avversario sin dal primo set e non è riuscito a recuperare la gara. Rivivi la diretta della partita .

10:35

Musetti ko!

Vittoria netta per Hsu che si impone per 6-4 nel secondo set dopo aver vinto il primo. Sconfitta amara per l'azzurro che saluta il torneo all'esordio.

10:31

Musetti-Hsu: 4-5

Grande difficoltà per Musetti anche in questo secondo set. Hsu chiude il game con un Ace.

10:28

Musetti pareggia!

L'azzurro non molla il set e gioca un ottimo game fissando il punteggio sul 4-4.

10:24

Musetti-Hsu: 3-4

Riesce tutto al giocatore di Taiwan che chiude il game dopo un'ottima risposta di Musetti.

10:21

Musetti-Hsu: 3-3

Turno di battuta a 15 per Musetti che ancora una volta si riporta in parità in questo secondo set.

10:16

Musetti-Hsu: 2-3

Buon game di Hsu che con il dritto al volo chiude il punto.

10:13

Musetti-Hsu: 2-2

Quattro palle del 3-1 annullate da Musetti che pur con fatica riesce a trovare il pareggio.

10:12

Musetti-Hsu: 1-2

Game più lungo della partita il quarto del secondo set.

10:01

Musetti-Hsu: 1-2

Turno di battuta tenuto a zero e nuovo vantaggio del giocatore di Taipei.

10:00

Musetti-Hsu: 1-1

Buona risposta dell'azzurro che salva una palla break e si porta in parità.

09:54

Musetti-Hsu: 0-1

Inizia al meglio anche questo secondo set Hsu che conquista il primo punto.

09:50

Hsu vince il primo set!

Hsu gli strappa per la terza volta il turno di battuta a Musetti e conquista il primo set per 6-3 in 39 minuti di gioco.

09:46

Musetti-Hsu: 3-5

Hsu tiene il turno di battuta, il giocatore di Taiwan gioca bene questo game con tre dritti vincenti.

09:42

Musetti-Hsu: 3-4

Musetti torna in scia dell'avversario, ora a Hsu rimane solo un break di vantaggio.

09:39

Musetti-Hsu: 2-4

Musetti sfrutta un paio di errori dell'avversario e chiude il game conquistando un punto importantissimo. Ora l'azzurro al servizio.

09:34

Doppio break per Hsu

Tre errori consecutivi di rovescio da parte di Musetti che permettono a Hsu di chiudere il game e di conquistare il dobbio break. Match complicato per l'azzurro.

09:30

Musetti-Hsu: 1-3

Immediata la risposta di Hsu che tiene il servizio a zero e torna sul doppio vantaggio.

09:27

Musetti-Hsu: 1-2

Primo punto conquistato dall'azzurro in questo primo set. L'azzurro tiene a zero il servizio e porta a casa il game.

09:22

Musetti-Hsu: 0-2

Quattro punti consecutivi per Hsu che annulla anche due palle break a Musetti e consolida il vantaggio.

09:15

Musetti-Hsu: 0-1

Inizio brillante di Hsu che conquista il primo break della gara, Musetti leggermente in difficoltà in questo primo game.

09:10

Musetti-Hsu, inizia la gara!

Inizia la sfida del Master 1000 di Shanghai tra Musetti e Hsu.

09:05

Musetti-Hsu, tennisti in campo

Sta per iniziare sul Campo 3 la sfida tra l'azzurro e il tennista di Taipei che stanno utlimando le fasi di riscaldamento.

09:00

Attesa per Musetti-Hsu

Chiusa la prima sfida di giornata tra Eubanks e Hanfmann tra qualche minuto sarà il turno di Musetti.

08:52

Eubanks vince il match!

Il tennista americano si aggiudica la gara imponendosi nel terzo set per 2-6, sarà lui l'avversario di Ruud al terzo turno del Masterl 1000 di Shanghai.

08:50

Hanfmann-Eubanks: 2-5

Due break di vantaggio per Eubanks che ora cercherà di chiudere il match.

08:40

Hanfmann-Eubanks: 2-3

Ancora tanto euqilibrio in questo terzo set tra Hanfmann e Eubanks. Al termine del match che ha aperto la giornata scenderà in campo Lorenzo Musetti per il suo esordio contro Hsu.

08:30

Hanfmann-Eubanks, terzo set molto equilibrato

Hanfmann si è imposto nel primo set per 6-4, poi la reazione di Eubansk nel secondo set vinto per 3-6. Terzo set per ora molto equilibrato.

08:15

Hanfmann-Eubanks, si va al terzo set

Sarà il terzo set a decidere chi sarà l'avversario di Ruud al prossimo turno. Slitta quindi l'inizio della gara tra Musetti e Hsu.

08:05

Musetti, terzo appuntamento in Cina

Quello di Shanghai sarà il terzo torneo della sua tournee asiatica per Musetti che ha conquistato la semifinale nell’Atp 250 di Chengdu, e gli ottavi nel 500 di Pechino, dove si è arreso solo a Carlos Alcaraz.

07:45

Musetti-Hsu, l'orario del match

La sfida tra Musetti e Hsu inizierà al termine del match tra Hanfmann e Eubanks, gara che ha aperto la giornata sul Grandtsand 2.

07:35

Musetti-Hsu, i precedenti

Prima sfida assoluta tra Musetti e Hsu che non si sono mai incontrari in un circuito professionistico. Il tennista di Taipei è entrato nel tabellone principale grazie al successo su Max Purcell con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4.

07:25

Musetti-Hsu, dove vedere il match

La sfida tra l'azzurro e il rappresentante di Taipei sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Tennis (203). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo e Now.

