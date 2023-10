Atp Shanghai, Sonego esulta dopo la pioggia: battuto Tiafoe nel secondo turno

SHANGHAI (CINA) - Buona la terza per Lorenzo Sonego (n.59 Atp), che nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (montepremi di 8.800.000 dollari e di nuovo al via dopo lo stop per Covid dal 2020 al 2022) ha vinto in rimonta la partita contro Frances Tiafoe (n.13 Atp) che era stata stata sospesa due volte per pioggia (la seconda mentre il punteggio era 2-6, 6-2, 2-1 a favore del 28enne torinese e con lo statunitense al servizio).