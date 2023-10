Un network internazionale a Roma al tuo fianco per salute e prevenzione

L’attenzione per la persona e la salute, partendo prima di tutto dalla prevenzione, attraverso l’adozione di uno stile di vita sano e controlli medici periodici, per intervenire precocemente su eventuali disturbi e patologie. È questo che guida tutte le attività dell’ospedale privato internazionale UPMC Salvator Mundi International Hospital, che opera a Roma dal 1951. Principio che anima anche l’evento “Tennis and Friends – Salute e Sport”, che si terrà al Foro Italico il 13, 14 e 15 ottobre, al quale l’ospedale ha scelto di partecipare come partner, per ribadire il suo impegno nella promozione della prevenzione.

UPMC Salvator Mundi International Hospital, cosa metterà in campo in occasione dell'edizione 2023 di Tennis and Friends?

La clinica romana sarà presente al Foro Italico di Roma, con il proprio stand informativo dedicato ai visitatori della manifestazione e con alcuni dei suoi specialisti in nutrizione, fisioterapia, riabilitazione ortopedia e traumatologia a disposizione per consulenze gratuite e per dare consigli su: alimentazione equilibrata, postura e disturbi muscolo-scheletrici, problematiche legate a traumi sportivi e tanto altro.

I servizi di UPMC Salvator Mundi International Hospital

L’ospedale privato è convenzionato con oltre 95 compagnie assicurative nazionali e internazionali. È aperto tutti i giorni, 24 ore su 24, e ha un servizio di primo soccorso per il trattamento di molteplici condizioni e malattie. Sono oltre 850 gli specialisti attivi pronti a fornire assistenza completa e avanzata in più di 20 aree cliniche, mediche e chirurgiche. La struttura, di recente completamente rinnovata e dotata di tecnologie all’avanguardia, conta 82 posti letto, 4 letti di terapia intensiva e 6 di subintensiva, 6 sale operatorie, anche per chirurgia avanzata, mininvasiva e robotica. Dispone di un reparto di diagnostica per immagini, senologia, radiologia interventistica, laboratorio analisi, reparto di fisioterapia e riabilitazione con piscina per l’idrokinesiterapia.

La dimensione internazionale di UPMC Salvator Mundi International Hospital

Da sempre punto di riferimento a Roma e per tutte le comunità straniere, dal 2018 diventa parte del gruppo UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), uno dei principali sistemi sanitari accademici e assicurativi degli Stati Uniti, con sede a Pittsburgh, Pennsylvania.