Ufficiale, Nadal torna in campo agli Australian Open!

Tutti gli appassionati di tennis aspettavano questa notizia dallo scorso giugno e ora, finalmente, è arrivata. Rafa Nadal giocherà l'Open d'Australia 2024. Lo spagnolo, operatosi lo scorso giugno a causa di una lesione al flessore dell'anca sinistra, tornerà in campo come confermato dal direttore del torneo, Craig Tiley , a margine della presentazione del primo Slam della prossima stagione.

Nadal, Tiley annuncia il ritorno dello spagnolo

"Il campione dell'Open d'Australia 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio" ha affermato Tiley. Nadal, 37 anni, vincitore di 22 titoli Slam, si era infortunato proprio agli Australian Open nella gara contro l'americano McDonald.