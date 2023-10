Wta Hong Kong, Trevisan vola in semifinale. Avanti anche Paolini a Zhengzhou

HONG KONG (CINA) - Una Martina Trevisan strepitosa quella che è scesa in campo ottenendo un'importante vittoria a Hong Kong dove ha conquistato la prima semifinale sul duro in carriera nel circuito WTA. L'azzurra ha battuto in due set, 6-4 6-3, Elise Mertens che proprio in stagione l'aveva sconfitta ad Abu Dhabi. Per Trevisan questa è la terza semifinale raggiunta in carriera dopo quella del Roland Garros e di Rabat.