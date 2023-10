Sinner può già perdere la posizione numero 4 del mondo: il motivo

Jannik Sinner potrebbe già perdere il quarto posto nel ranking Atp . È lo scenario a sorpresa che si figura davanti all'azzurro, che ha fatto la storia del tennis italiano raggiungendo questa posizione (la stessa in passato di Panatta ) con il trionfo a Pechino , battendo Alcaraz in semifinale e Medvedev in finale.

Sinner, ecco chi potrebbe sorpassarlo

Dopo la vittoria a Pechino, Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, restando dunque con 5.000 punti all’attivo nella classifica mondiale. Questo stop potrebbe portare al sorpasso di un rivale: si tratta di Andrey Rublev. Il russo, infatti, si trova in semifinale a Shanghai e se dovesse vince il Masters 1000 si porterebbe a 5.200 punti, scavalcando l'azzurro e prendendosi il quarto posto.

Sinner, cosa rischia in classifica

Rublev è l’unico top 10 ancora in corsa, ma è ora atteso da una sfida complicata contro Dimitrov, che nel suo percorso verso la semifinale ha eliminato Alcaraz. Sinner rischia di dover cedere al quinto posto, ma non avrà ripercussioni sulle ATP Finals: l'azzurro conserva stabilmente il quarto posto nella ATP Race, la graduatoria che tiene in considerazione solo i risultati ottenuti nella stagione in corso.