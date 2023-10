Hong Kong, Trevisan ko in semifinale. Battuta anche la Paolini a Zhengzhou

Si ferma in semifinale la corsa di Martina Trevisan ad Hong Kong, al Prudential Tennis Open 2023. L'azzurra è stata sconfitta in due set (6-4, 6-2) dalla ceca Katerina Siniakova, che giocherà la decima finale Wta in carriera. Affronterà la canadese Leylah Fernandez che ha sconfitto 6-2, 7-5 Anna Blinkova.