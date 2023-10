Shangai, Rublev batte Dimitrov e vola in finale: affronterà Hurkacz

Andry Rublev è il secondo finalista del torneo di Shanghai. Il russo, numero cinque del mondo, ha battuto Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 (7), 6-3. Con questo successo Rublev avvicina ulteriormente la qualificazione diretta per le Nitto Atp Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre.

Rublev, la finale con Hurkacz

Il tennista russo, che in questo torneo non ha perso neanche un set, affronterà in finale Hubert Hurkacz, che ha sconfitto 6-3, 6-4 Sebastian Korda. Entrambi puntano al secondo titolo in carriera in un Masters 1000. In caso di successo, Rublev scavalcherebbe Sinner nella classifica Atp e tornerebbe al quarto posto.