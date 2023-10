Vavassori shock dopo la sconfitta: "Mouri all'inferno, tennista corrotto"

Gli insulti sono stati talmente pesanti che sono finiti, persino, sul quotidiano spagnolo "As". Il protagonista è Andrea Vavassori, 28 anni, numero 145 al mondo, "colpevole" di aver perso nei giorni scorsi a Stoccolma contro lo sconosciuto libanese Benjamin Hassan (189 al mondo). Il tribunale dei social, come spesso accade, non ha perdonato. E gli insulti degli haters sono stati talmente pesanti da costringere Vavassori a denunciare tutto su Instagram.