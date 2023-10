"Il tennis è lo sport peggiore del mondo. Tutte stron... ": l'accusa che scuote i social

ROMA - Una vita con la valigia sempre pronta e in giro per il mondo, lontano dagli affetti e dalla famiglia. Uno stress a volte più forte rispetto alla gioia per le vittorie e per i premi conquistati sui campi da tennis, come ha spiegato la 26enne russa Daria Kasatkina che nel 2022 è stata capace di issarsi fino all'ottavo posto del ranking Wta e ora la è n.11 del mondo.

Lo sfogo di Kasatkina scuote i social

Questo il suo sfogo che ha scosso gli appassionati di tennis sui social: "Sono arrivata a un Master e mi incontrano solo in aeroporto. Non mi incontrano in nessun altro posto. Ieri sera ho giocato a Tokyo ed era impossibile volare la sera. Quindi devo volare il giorno dopo alle 10. Devo arrivare prima perché domani devo giocare... Onestamente sono esausta. Il gioco del tennis in sé è la cosa più semplice che possiamo fare. Tutto il resto sono semplicemente un str***ate. Non ne posso più di viaggiare e fare le valigie... tutti questi aerei, gli spostamenti... Non puoi comunicare con persone di paesi diversi, devi cambiare continuamente letto, fare e disfare costantemente le valigie ogni settimana, non posso più farlo. Il mio corpo mi sta già dicendo di andare aff***ulo. Per la terza volta in un mese e mezzo ho mal di gola e in generale la mia condizione è incomprensibile. In termini di logistica della vita, non esiste sport peggiore al mondo - è la conclusione di Kasatkina -. È semplicemente una totale str***ata".