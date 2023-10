Diretta Sonego-Kotov: segui la partita dell'Atp Stoccolma LIVE

14:55

Sonego, Stoccolma per rilanciarsi: il motivo

Occasione ghiotta per il tennista torinese al Nordic Open: qualora dovesse arrivare fino in fondo, Sonego riuscirebbe a scalare posizioni nel ranking più conformi al suo livello. Inoltre, se l'azzurro dovesse raggiungere quantomeno le semifinali in Svezia, potrebbe entrare direttamente nel main draw dei tabelloni a Vienna o Basilea (è iscritto a entrambi) la prossima settimana evitando così le qualificazioni.

14:45

Sonego-Kotov, orario e dove vederla in tv

Il match tra l'azzurro e il russo, valido per il secondo turno dell'Atp Stoccolma, avrà inizio non prima delle 14:55 sul Court 1 del Kungliga Tennishallen. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e SuperTennis e in streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis.

14:35

Sonego-Kotov, i precedenti

Quella tra l'azzurro e il russo sarà la prima sfida assoluta tra i due giocatori.

Kungliga Tennishallen - Stoccolma (Svezia)