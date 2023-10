Alcaraz ko, salta l'Atp di Basilea: il bollettino medico

BASILEA (SVIZZERA) - Carlos Alcaraz non sarà al via dell'Atp 500 di Basilea, in programma la prossima settimana (dal 21 al 29 ottobre). A comunicare il forfait del 20enne tennista spagnolo, numero 2 del ranking Atp, sono stati gli stessi organizzatori sul sito ufficiale del torneo.