Alcaraz da record: il clamoroso dato in cui eccelle su Djokovic

ROMA - Carlos Alcaraz non disputerà il torneo Atp 500 in programma a Basilea , in Svizzera , dal prossimo 21 ottobre. Il numero due al mondo "soffre di un'infiammazione alla pianta del piede sinistro e di problemi muscolari ai glutei", si legge nel comunicato reso noto dagli organizzatori del torneo. Il fuoriclasse spagnolo può comunque consolarsi: c'è un dato infatti che lo fa preferire al suo grande rivale , Novak Djokovic .

Alcaraz, che numeri: superato Djokovic!

Il campione in carica a Wimbledon ha infatti giocato 21 partite in più, del circuito Atp, rispetto al suo grande rivale serbo. Nonostante gli infortuni che lo hanno tormentato e lo tormentano ancora, lo spagnolo ha infatti accumulato ben 72 partite sul circuito contro le 51 del 36enne di Belgrado nel 2023. Il 20enne di El Palmar ha inoltre disputato due partite in più rispetto al 2022: si era fermato a 70. L'allievo di Juan Carlos Ferrero ha ottenuto 63 vittorie e 9 sconfitte in 15 tornei del circuito. Djokovic che ha preso parte a 10 tornei, ha vinto 46 delle 51 partite disputate. Al primo posto di questa speciale classifica c'è però il russo Daniil Medvedev: 74 match disputati in totale, di cui 60 vittorie e 14 sconfitte in 19 tornei disputati.