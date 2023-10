Sinner torna in campo contro Shelton: ma c'è un problema

La sorte non è stata troppo benevola con Jannik Sinner che al primo turno del torneo 500 di Vienna è stato sorteggiato con Ben Shelton, il nuovo fuoriclasse americano che lo ha eliminato al tie break del terzo set degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shangai. Per l'azzurro, numero due del seeding, potrebbe essere l'occasione di una bella rivincita.

Shelton in dubbio: il motivo

Ma sulla presenza di Shelton esiste più di un dubbio. Lo statunitense infatti potrebbe dare forfait visto che ha giocato questa mattina a Tokyo contro Aslan Karatsev nella finalissima del torneo 500, vinta in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. La gara in Austria è in programma domani mattina e per Shelton sarebbe un vero e proprio tour de force. Ma il torneo austriaco mette in palio 500 punti che potrebbero permettere al tennista statunitense di continuare la battaglia per entrare nei primi otto del mondo e disputare le Finals a Torino.