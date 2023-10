Sinner-Shelton, è l'ora della rivincita: quando si gioca, tutti i dettagli

Accade ciò che deve accadere e le rivincite, per chi sa aspettare, sul circuito Atp sono solo una questione di tempo. A Vienna, nell’Erste Bank Open, penultimo Atp 500 della stagione che prenderà il via oggi, Jannik Sinner e Ben Shelton si ritroveranno contro già al primo turno, dopo l’ultimo confronto agli ottavi del Masters1000 di Shanghai vinto dall’americano in tre set.

Se Sinner arriva all’appuntamento già sicuro della sua qualificazione alle Atp Finals, il teenager Shelton si presenterà fresco del suo primo titolo in carriera, conquistato ieri a Tokyo (Atp 500) e con la scalata alla 19ª posizione del ranking: in Austria è chiamato alla conferma, dopo un’estate chiusasi con la semifinale agli Us Open e un autunno giocato sin qui in crescendo.

Sinner si presenterà invece in Austria per la quarta volta in carriera: l’anno scorso salutò il torneo ai quarti di finale quando fu sconfitto in due set da Daniil Medvedev, mentre il suo miglior piazzamento nel torneo resta la semifinale persa contro Frances Tiafoe nel 2021.