Sonego-Cerundolo, Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

VIENNA (AUSTRIA) - Tutto pronto per l'esordio nell'Atp 500 di Vienna per Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro, numero 52 del ranking mondiale affronterà l'argentino Cerundolo, numero 22 delle classifiche Atp. Chi vincerà se la vedrà nel prossimo turno con il vincente del match tra Jannik Sinner e l'americano Shelton.

Sonego-Cerundolo, i precedenti

Lorenzo Sonego e Francisco Cerundolo si sono affrontati una sola volta nei sedicesimi di finale del Master 1000 di Miami di quest'anno. A vincere fu l'argentino in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

Sonego-Cerundolo: diretta tv e streaming

Le sfida tra Sonego e Cerundolo dovrebe disputarsi intorno alle ore 19 e sarà visibile su Sky Sport Tennis e Supertennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX.