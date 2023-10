Musetti-Dimitrov, Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

Musetti-Dimitrov, i precedenti

Un solo precedente tra Lorenzo Musetti ed il bulgaro Dimitrov, risalente ai quarti di finale di Acapulco (Messico) nel 2021. L'azzurro ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 7-6.

Musetti-Dimitrov: diretta tv e streaming

Il match tra Musetti e Dimitrov si giocherà non prima delle ore 19 e sarà visibile su Sky Sport Tennis e Supertennis. Inoltre sarà disponibili anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX.