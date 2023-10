Ivanisevic su Nadal: "Punta al Roland Garros e alle Olimpiadi"

"Sono convinto che il livello di Nadal sarà buono, non tornerebbe se non si sentisse pronto, e sono sicuro che al Roland Garros sarà pericoloso". Goran Ivanisevic, ex campione croato e attuale tecnico di Novak Djokovic, commenta il possibile ritorno in campo di Rafael Nadal, che ha saltato per infortunio quasi tutta la scorsa stagione e che potrebbe rientrare per gli Australian Open in programma a gennaio 2024.