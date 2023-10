Sinner, il duro allenamento per Shelton: perché sarà una sfida di fuoco

Sinner-Shelton , ci risiamo. Due settimane dopo quella sconfitta a Shanghai al tie-break al terzo set che brucia ancora, per Jannik è già ora di rivincita. L’altoatesino numero quattro al mondo a Vienna incontrerà per la seconda volta in carriera lo statunitense. L’enfant prodige è nel suo momento d’oro, ha appena vinto il suo primo titolo nel circuito ATP a Tokyo ed è balzato al numero 14 nel ranking. Una scalata che gli permette ancora di avere una chance di ottenere un posto nelle Nitto Atp Finals di Torino .

Sinner, la rivincita su Shelton è a portata di mano

Sulla sconfitta di Sinner a Shanghai ha pesato sicuramente un po’ la stanchezza. Ora questo problema ce l’avrà Shelton. Il 21enne ha rischiato di dare forfait in Austria visti i tempi strettissimi dopo il torneo vinto a Tokyo, e giocherà contro Jannik poche ore dopo essere atterrato a Vienna. Intanto l'altoatesino ha postato su instagram delle storie dei suoi allenamenti a Vienna. Sinner a Shanghai ha dominato il primo set e poi è calato fisicamente. Ha sofferto anche il servizio molto potente dello statunitense, che ha chiuso con 10 ace. La pressione domani è tutta su Shelton: Sinner è già sicuro di partecipare alle Nitto Atp Finals di Torino, e ha anche la Coppa Davis come obiettivo. Shelton invece deve vincere per forza se vuole conservare una speranza di esserci a Torino. Lo statunitense ha tutti gli occhi addosso: ha iniziato il 2023 da numero 96 e ora è nella top 15, una scalata pazzesca e che sembra non volersi arrestare. Il suo punto debole può essere l’eccessiva esuberanza, la voglia di strafare.

Sinner-Shelton cosa dicono i bookie

Secondo gli esperti il favorito per la vittoria è Sinner, quotato a 1,25 contro il bis dell’americano tra 3,60 e 3,70. Quanto durerà la partita? I bookie non puntano su una partita breve: prevale in quota l’Over 19.5 game a 1,33 contro l’Under 19.5 a 2,95. Nel set betting, è avanti il 2-0 per l’azzurro, a 1,78, seguito dal 2-1 a 3,55. Un successo dello statunitense per 2-0 paga 7 volte la posta. Agli ottavi di finale a Shanghai la sfida si è conclusa al tie-break al terzo set, ed è durata due ore e 32 minuti. Sicuramente si preannuncia un'altra sfida di fuoco, e non sarà l'ultima.