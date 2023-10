Atp Vienna, Arnaldi eliminato: Rublev vola ai quarti di finale

VIENNA (AUSTRIA) - Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Arnaldi all''Erste Bank Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.409.835 euro che si disputa sul veloce indoor della 'Wiener Stadthalle' della capitale austriaca. Il tennista sanremese, n.46 Atp, cede in due set (7-5, 6-3) contro il russo Andrey Rublev , quinto giocatore al mondo e terzo favorito del seeding, dopo un'ora e mezza di battaglia. Con questa vittoria, il 26enne moscovita stacca il pass per le Atp Finals di Torino.

Atp Vienna, attesa per il derby Sinner-Sonego

Con l'eliminazione di Arnaldi, sono due i superstiti italiani nel torneo austriaco. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno infatti questa sera in un derby a tinte azzurre (giovedì 26 ottobre, non prima delle ore 17:30) sul Campo principale della 'Wiener Stadhalle': in palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente del confronto tra Tiafoe e Monfils.