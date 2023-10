Nitto ATP Finals, montepremi da record: il vincitore guadagnerà una cifra incredibile!

TORINO - Prestigio, ma non solo. Le prossime ATP Finals in programma a Torino offriranno al tennisti partecipanti delle cifre da record. Il torneo metterà in palio complessivamente 15 milioni di dollari che verranno distribuiti in base ai risultati ottenuti dai singoli tennisti. La vittoria di una singola partita consentirà - mediamente - di portare a casa una somma importante, vale a dire 390.000 dollari. In pratica, vincere un solo incontro corrisponderebbe - a livello economico - a trionfare in un torneo 250 ATP, e la cifra è di poco inferiore da quella messa in palio per il vincitore di un torneo 500 ATP.