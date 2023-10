Berrettini, l'annuncio sui social: "Stagione finita, troppo rischioso..."

Berrettini, l'annuncio social

Il pieno recupero fisico è ora la priorità per Berrettini, rimasto fuori dai convocati di capitan Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis che vedranno l'Italia protagonista a Malaga: "È stata una decisone molto difficile da accettare - ha aggiunto il tennista azzurro, attualmente n.90 del ranking Atp -, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute. È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili - conclude Berrettini rivolgendosi ai suoi tifosi -. Grazie di cuore".